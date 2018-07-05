РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В Подольске завхозу школы №28 сделали замечание за неподобающее отношение к государственной символике, в частности за выкинутый стенд с изображением флага и герба России в мусорную кучу, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неподобающее отношение к государственной символике РФ в школе №28 на улице Большая Серпуховская, 20/1. Он отметил, что во время проведения ремонта в школе в мусорную кучу на всеобщее обозрение выкинули символы Российской Федерации, в частности стенд со словами гимна, изображениями герба и флага.

«Администрации МОУ «СОШ №28» было указано на недопустимость подобного обращения с государственной символикой, а также на ослабление контроля за деятельностью коллектива по выполнению своих должностных обязанностей. Дополнительно сообщаем, что завхозу Якушевой С. было вынесено дисциплинарное взыскание в форме замечания. Вопрос соблюдения законодательства, норм и правил функционирования данной школы поставлен на контроль комитета», - сказала председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.