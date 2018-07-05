РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 5 июл. Двое детей-сирот из подмосковного Жуковского в четверг получили ключи от квартир на территории городского округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

«Вручили ключи от квартир двум детям-сиротам», – написал Войтюк.

Более 600 детей-сирот получат квартиры в Московской области в 2018 году. Первые несколько лет власти контролируют, как ребенок использует жилье, потом сироты могут оформить квартиры в собственность.