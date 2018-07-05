РИАМО - 5 июл. В четверг в Москве открывается первый Международный конгресс по кибербезопасности, в работе которого примут участие более 2,2 тысячи делегатов из 51 страны мира, конгресс станет первым мероприятием такого уровня и масштаба, посвященным теме кибербезопасности и противодействия кибепреступности, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка России.

«Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО «Сбербанк» при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Проходит 5-6 июля 2018 года в конгресс-центре Центра международной торговли», - говорится в сообщении.

В деловую программу конгресса вошли панельные дискуссии и сессии, посвященные важнейшим вызовам киберпространства. В них примут участие представители федеральных органов власти России, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, вендоры продуктов и услуг кибербезопасности, признанные эксперты в этой области.

«Среди участников конгресса: Мэн Хунвей, президент Интерпола, Максим Акимов, вице-премьер РФ, Марк ван Задельхоф, гендиректор IBM Security, Пенни Лейн, вице-президент Visa Inc., Мика Лауде, вице-президент Huawei Technologies Co., Троелс Оертинг, глава Центра по кибербезопасности ВЭФ. Тематические и технические сессии проведут компании Microsoft, Cisco, Huawei, IBM, «Лаборатория Касперского», BI.ZONE, Интерпол», - отмечается в материале.

На конгрессе состоится сессия ВЭФ, на которой будет обсуждаться организация международного сотрудничества как метода борьбы с глобальной преступностью.

В рамках форума Сбербанк совместно с дочерней компанией BI.ZONE представит годовое аналитическое исследование «Threat Zone 17/18: новые вызовы цифрового мира». В исследовании представлен обзор основных направлений действий киберпреступности в прошлом году, прогнозы на ближайшее будущее, а также основные рекомендации по защите от приведенных в исследовании киберугроз.

Помимо аналитики, в отчете собраны реальные примеры и кейсы: описания действующих кибергруппировок и распространенных схем атак, примеры фишинговых писем и вирусных программ, реальный ущерб и последствия от крупных инцидентов. В отличие от других отчетов подобного рода, данное исследование сделано не техническим, а максимально понятным для любого человека.