РИАМО - 5 июл. Москва вошла в топ-3 российских городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг подготовили по результатам опроса туристов в социальных сетях.

«Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург признаны городами ЧМ-2018 с самыми красивыми болельщицами», – говорится в сообщении.

По результатам соцопроса, Санкт-Петербург набрал 23% голосов, Сочи – 23%, Москва – 20%, Нижний Новгород – 12% и Екатеринбург – 10%В первую десятку городов ЧМ-2018 также вошли Калининград (4%), Ростов-на-Дону (2%), и Казань, Волгоград и Самара – по 1%.

По данным FIFA, почти 2,6 миллиона зрителей побывало на 56-ти матчах мундиаля, а больше всего болельщиц – из России, Бразилии, Колумбии, Мексики и Аргентины.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.