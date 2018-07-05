РИАМО - 5 июл. Депутаты Московской областной думы приняли поправки, вводящие административную ответственность для компаний, занимающихся отловом безнадзорных животных и убивающих их, сообщается на сайте Мособлдумы.

«К административной ответственности будут привлекаться компании, занимающиеся отловом безнадзорных животных. Поправки в трех чтениях в Административный кодекс области приняли депутаты Московской областной думы на очередном заседании», - говорится в сообщении.

Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Административная ответственность распространится и на должностных лиц – для них штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей.

На данный момент уже установили правила отлова и содержания безнадзорных животных в городских округах Лобня, Люберцы, Красноармейск, Павловский Посад и Серебряные Пруды, а также в ЗАТО Восход и Молодежный, Лотошинском районе и Талдомском городском округе. Скоро они появятся на территории всего региона и будут обязательны для любых компаний, пришедших работать по этому направлению в муниципальные образования.

«Правила определят полный порядок действий при обнаружении бездомных животных, передержки, ветеринарной помощи, а также защитят их от жесткого обращения. Чаще всего – это незаконное усыпление или отстрел», - уточняется в сообщении.

Как отмечается в материале, помимо того, что такие действия неэтичны, они противоречат действующим правовым актам. В ветеринарно-санитарных правилах Россельхознадзора указано, что разрешается усыплять безнадзорных животных только в случае, если они неизлечимо больны или опасны для окружающих. Однако компании, стремясь заработать с минимумом затрат, просто убивают пойманное животное.

Определить случай, когда животное подлежит усыплению, будет несложно.

«Для усыпления животного в рамках закона необходимо присутствие сотрудника ветеринарии, который ставит свою подпись на соответствующем документе. Если документа не будет, а животное поймано, но не поступит в место передержки, то это сигнал для проверки», - уточняется в сообщении.