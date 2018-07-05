РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получило дошкольное образовательное учреждение на 200 мест на улице Шевлякова в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Детский сад на 200 мест готовится к вводу в эксплуатацию. Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства, после устранения всех замечаний оформлен ЗОС», – сказал руководитель ведомства Артур Гарибян.

Новое дошкольное образовательное учреждение представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3 487 квадратных метров. В здании расположены 9 групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения.

На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Объект был возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Строительно-инвестиционная компания «САС»».