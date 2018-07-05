РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 5 июл. На площадь возле Дворца культуры в подмосковном Жуковском вернули ограждения, препятствующие водителям-лихачам проводить гонки на данной территории, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ограничители установили по периметру парковки возле ДК горокруга.

«Ранее площадь возле ДК была излюбленным местом любителей скорости. Водители устраивали здесь ночные гонки и дрифт. После неоднократных жалоб жителей на нарушение тишины администрация Жуковского приняла решение установить на этом месте ограждения. Они появились в ноябре 2017 года. Однако во время празднования Дня Победы (9 мая – ред.) тумбы временно убрали, чтобы поставить возле ДК сцену», – говорится в сообщении.

Сейчас ограждения вернули на прежнее место, немного изменив их внешний вид. В результате обработки темно-коричневые тумбы стали серыми.