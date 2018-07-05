РИАМО – 5 июл. Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли в случае непредвиденного роста цен на топливо, передает Федеральное агентство новостей.



«Нижняя палата парламента поддержала право правительства в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке вводить пошлину на экспорт нефтепродуктов. Речь идет о завершающей стадии налогового маневра в нефтяной отрасли», – говорится в материале.



Он предполагает снижение с 30% на 5 процентных пунктов экспортной пошлины до 2019 года. До 2021 года параллельно будет повышен налог на добычу полезных ископаемых, в данном случае на нефть.



Регулировка топливных цен в России будет осуществляться двумя механизмами: обратным акцизом на нефть и демпирующим акцизом на ее продукты.



Перед вторым чтением законопроекта власти обсудят возможность введения логистического коэффициента к обратному акцизу. Демпирующий акциз в рамках налогового маневра может быть положительным и отрицательным.