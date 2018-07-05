РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июл. В подмосковном Домодедове начались встречи депутатского корпуса с трудовыми коллективами муниципалитета, сообщается на сайте администрации городского округа.

В частности, депутат совета депутатов Марина Белякова на текущей неделе встретилась с трудовыми коллективами детских садов. Она рассказала о работе депутатского корпуса и поделилась планами на будущее.

«Строятся и проектируются новые школы на улицах Советская и Кирова. Школы будут построены с участием местного и регионального бюджетов, завершается строительство детского сада на улице Дачная», – сказала Белякова.

Жители микрорайона Южный встретились с депутатом Фуадом Султановым. В ходе мероприятия были озвучены темы, наиболее волнующие как работников дошкольных учреждений, так и жителей городского округа в целом.

По словам самих народных избранников, такие встречи раскрывают деятельность совета депутатов и дают возможность формировать новые задачи на будущее.