РИАМО - 5 июл. Учебный центр дополнительного образования для взрослых и детей появится в столичном районе Марьино в 2019 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году в Марьино появится учебный центр допобразования для взрослых и детей. В нем будут классы декоративно-прикладного искусства, рисунка и пения», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

На прилегающей территории организуют места для отдыха и парковку, добавил столичный градоначальник.