РИАМО - 5 июл. ГБУ «Мосавтодор» подписало контракт на ремонт четырех мостовых сооружений в Московской области, работы на объектах начнутся уже в июле текущего года и завершатся в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Домодедове будет отремонтирован мост через реку Северка. В городском округе Истра у деревни Вельяминово отремонтируют мостовой переход. В Шатуре проведут работы на мосту через реку Летовка у села Середняково. В Одинцовском районе ремонт выполнят на мосту через реку Молодня у села Каринское.

«Техническое состояние данных искусственных сооружений по результатам обследования признано неудовлетворительным, на основании чего было принято решение о включении их в программу ремонта искусственных сооружений. Для удобства жителей движение автотранспорта по мостам не ограничивается, ремонт будет осуществляться последовательно по полосам движения», – сообщил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

В ходе работ на объектах выполнят ремонт пролетных строений и опор, проведут современную гидроизоляцию, заменят асфальтобетонное покрытие и нанесут дорожную разметку.

Также будут сооружены новые лестничные сходы и заменены водоотводные лотки. Для обеспечения безопасного и комфортного движения по краям проезжей части планируется установить металлическое барьерное ограждение.