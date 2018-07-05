РИАМО - 5 июл. Информация о падении лифта с 40-го этажа в жилом доме на севере Москвы и травмировании человека не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Падения лифта не было, никто не пострадал. Лифт опустился с 40-го на 20-й этаж с пассажиром внутри, после чего он самостоятельно покинул лифт. Это произошло в жилом комплексе. Никто не пострадал. Сообщение о падении лифта не соответствует действительности. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что лифт с пассажиром внутри упал с 40-го этажа ЖК «Корона Севера» на севере Москвы. 40-этажный жилой комплекс бизнес-класса на 243 квартиры был сдан и начал заселяться в 2011 году.