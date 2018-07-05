РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 5 июл. Московская объединенная электросетевая компания («МОЭСК») 6 июля проведет плановое отключение электричества в нескольких деревнях подмосковного Домодедова, сообщается на сайте городского округа.

«Шестого июля с 9:00 до 20:00 отключение подачи электроэнергии (замена изоляторов на линии) в деревне Голубино. С 9:00 до 17:00 кратковременное отключение подачи электроэнергии (опробование АВР) в деревнях Овчинки, Кучино, Жуково, Крюково, Щербинки», – говорится в сообщении.

Телефон диспетчера «МОЭСК» – 8(496)796-39-24.