РИАМО - 5 июл. С начала года инспекторы Госадмтехнадзора Московской области обнаружили и устранили 20,8 тысячи нарушений чистоты, порядка и благоустройства в Подмосковье,сообщила в четверг глава регионального ведомства Татьяна Витушева.

«В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области подвели итоги работы ведомства в первом полугодии 2018 года. С начала года инспекторы территориальных отделов выявили и заставили устранить 20,8 тысячи нарушений чистоты, порядка и благоустройства», - сказала Витушева.

По ее словам, всего инспекторы проверили более 30 тысяч объектов. Надзор проводился как в рамках рейдов и отдельных мероприятий, так и при обращениях граждан. По итогам надзорных мероприятий выдано 16 тысяч предписаний об устранении правонарушений.

Еще около пяти тысяч нарушений устранили до окончания рассмотрения материалов административного дела, что послужило основанием к смягчению наказания.

Она отметила, что итогом работы инспекторов в первом полугодии 2018 года стало приведение в надлежащее состояние свыше 500 фасадов нежилых зданий, свыше 1,2 тысячи мест общественного пользования, почти тысячи контейнерных площадок, более 900 мест размещения информации, около 300 ограждений.

Инспекторы пресекли более 600 нарушений норм и правил тишины и покоя граждан, совершенных организациями и предприятиями, более 400 нарушений, допущенных при монтаже детского игрового оборудования, а также несанкционированное размещение более 300 информационных носителей.

«За полугодие нарушителям назначено 7,5 тысяч предупреждений и выписали более 13,3 тысячи штрафов, - пояснила Витушева.