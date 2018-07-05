РИАМО – 5 июл. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила свой севший голос поддержкой национальной сборной на чемпионате мира по футболу, передает Федеральное агентство новостей.

Как уточняется в материале, Захарова пришла на традиционный брифинг охрипшая.

«Голос сел у меня после активного боления. Чемпионат мира радует яркими футбольными битами. Матчи зрелищные, а уж про культурную составляющую для фанов и говорить не приходится», – сказала она.

1 июля сборная России обыграла команду из Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу. Итог матча определила серия пенальти, где голкипер Игорь Акинфеев дважды отбил мяч соперника.

Следующий матч между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.