РИАМО - 5 июл. Участника протестной акции в Москве Вячеслава Шатровского, осужденного за нападение на полицейского, отправили из СИЗО №4 в исправительную колонию до вступления в законную силу приговора суда, сообщил РИАМО в четверг представитель Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Иван Мельников.

«Вячеслава Шатровского отправили из СИЗО по ошибке. До вступления приговора в силу отправили в колонию, адвокат сообщил, что есть такое нарушение», - сказал Мельников.

Он добавил, что адвокат Шатровского писал заявление, в котором просил не этапировать своего подзащитного в колонию, так как приговор был обжалован.

В конце мая суд признал Шатровского виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время несанкционированной акции, прошедшей 5 ноября 2017 года в центре Москвы. Приговором суда Шатровскому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пятого ноября 2017 года запрещенное в России движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева попыталось вывести на улицы своих сторонников с требованием отставки президента Владимира Путина. Полиция задержала в семи российских городах порядка 450 человек, в том числе около 300 человек в центре Москвы.