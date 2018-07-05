РИАМО - 5 июл. Формат избирательного участка, на котором будут голосовать москвичи, находящиеся в день выборов мэра столицы за городом, утвердила рабочая группа по образованию загородных участков за пределами Москвы, передает РИА Новости.

Ранее от москвичей поступило более 16 тысяч предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра. Мосгоризбирком уже определил предварительный перечень из 172 мест в Московской области, где потенциально могут быть открыты участки для голосования.

«Требования к модульным конструкциям не отличаются от требований к стационарным участковым избирательным комиссиям. Основная наша задача была в том, чтобы эти требования были соблюдены», – сообщил глава рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, на загородных избирательных участках также есть две кабинки для заполнения бюллетеней, столики для заполнения бюллетеней, а также ящики для голосования в количестве двух штук, имеется вся необходима мебель для ведения работы.

Площадь избирательного участка составляет 25 метров. Он представляет собой конструкцию в виде небольшого одноэтажного дома. В помещении имеется необходимая техника, ведется видеонаблюдение, есть оборудование для оснащения участка интернетом.

Шапошников также отметил, что конструкция выполнена таким образом, чтобы ее можно было привезти и собрать в нужные сроки.

Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным. Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра выпадут на 9 сентября – самое «дачное» воскресенье осени.