РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. На территории детского дома «Непоседы» в Балашихе к новому учебному году появится футбольное поле с искусственным покрытием, сообщил тренер-инструктор по физической культуре детского дома «Непоседы» Леонид Кириллов.

«К столетию детского дома глава города Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подарили нам футбольное поле. Его площадь составит 1,4 тысяч квадратных метров. Сейчас идут ремонтные работы, в них задействованы 15 человек и две единицы техники. К новому учебному году (к 1 сентября – ред.) поле должно быть готово. Площадка будет с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами», – сказал Кириллов.

Он напомнил, что 21 апреля во время проведения общеобластного субботника воспитанники детского сода обратились к председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову и к главе Балашихи Сергею Юрову с просьбой о новом футбольном поле и площадке для воркаута.

На данный момент рабочие уже сформировали основание футбольного поля, установили бордюр по его периметру и вдоль беговых дорожек. После рабочие приступят к установке резинового покрытия и трибун.

Детский дом «Непоседы» начал работу в 1918 году.