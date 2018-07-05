РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. Предприятия подмосковного Королева получили награды на торжественном мероприятии в честь Дня промышленника Московской области, лидером промышленного производства стала корпорация «Тактическое ракетное вооружение», сообщил глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Торжественное мероприятие в честь Дня промышленника Московской области, на котором наградили лучшие подмосковные компании состоялось в четверг в доме правительства Московской области.

«Наше градообразующее предприятие, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» стала лидером промышленного производства», – написал Ходырев.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, а также ракетно-космических комплексов и систем.

Ходырев также отметил, что в ходе мероприятия благодарность губернатора Московской области вручили управляющей компании из Королева «Металлоинвест», а за большой вклад в социально-экономическое развитие Подмосковья благодарностью Российского союза промышленников и предпринимателей наградили РКК «Энергия».