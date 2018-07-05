РИАМО - 5 июл. Движение транспорта по участку Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируют открыть осенью текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Запуск движения по этому участку позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Ленинградское шоссе, Дмитровское и Коровинское шоссе, а также Большую Академическую улицу и всю северную часть МКАД», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, это улучшит условия движения транспорта на дорогах районов Головинский, Коптево и Тимирязевский.

«На этом участке хорды откроется движение по четырем эстакадам, трем съездам и мосту через реку Лихоборку. Общая протяженность новых дорог составит около 10,7 километра», – отметил Хуснуллин.

На этом отрезке магистрали уже построены путепровод через соединительную ветку железной дороги, очистные сооружения и подземный пешеходный переход.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.