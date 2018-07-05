РИАМО - 5 июл. Подмосковный конкурс граффити в следующем году планируют посвятить людям разных профессий и провести под девизом «Герои среди нас», сообщила на пресс-конференции в РИАМО в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В пресс-центре РИАМО состоялось награждение победителей регионального конкурса граффити этого года. Награды победителям вручили министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева, член Общественной палаты Московской области, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева, а также художник, дизайнер Евгений Ches и футболист Александр Ширко.

«В следующем году сделаем конкурс граффити, посвященный людям разных профессий, «Герои среди нас», это, например, врачи - они настоящие герои», - сказала Плещева.

В этом году конкурс граффити прошел в Подмосковье по поручению губернатора Московской области уже в четвертый раз с 23 апреля по 29 июня. Было подано 213 работ из 41 муниципалитета Московской области.

Жюри конкурса оценивали конкурсные работы по таким критериям, как выдержанная тематическая направленность, оригинальность замысла, композиция, художественно-эстетическое впечатление и исполнительское мастерство.

Победителями стали четыре команды из подмосковных Бронниц, Щелковского, Одинцовского районов и городского округа Ивантеевка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей подмосковного конкурса граффити на тему ЧМ-2018.