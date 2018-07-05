РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. В микрорайонах Кучино и Павлино подмосковной Балашихи разыскивают 68-летнего мужчину, который заблудился в лесополосе 3 июля, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Бардин Александр Васильевич, 68 лет, 3 июля заблудился в лесополосе. Нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирован», – говорится в сообщении.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые. С собой у Бардина был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».