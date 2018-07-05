РИАМО – 5 июл. Пассажирский лифт упал с 40-го этажа дома в районе Ховрино на севере Москвы, по предварительным данным, в нем находился человек, спасатели проверяют информацию об этом происшествии, передает в четверг «Интерфакс».

«Поступила информация о падении лифта с 40-го этажа дома по адресу: улица Дыбенко, дом 38, корпус 1. По предварительным данным, в лифте находился человек», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для проверки на место выехали спасатели и сотрудники экстренных служб. Информация уточняется.

По предварительным данным из открытых источников, по указанному адресу находится ЖК «Корона Севера». 40-этажный жилой комплекс бизнес-класса на 243 квартиры был сдан и начал заселяться в 2011 году.

МЧС по Москве опровергло информацию о падении лифта с пассажиром с 40 этажа>>