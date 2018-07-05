РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. На автодороге в деревне Марусино в городском округе Люберцы произошла авария, в результате которой фура протаранила прицеп у джипа, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Это произошло на автодороге между деревней Марусино и Мотяково, прямо напротив технопарка «Флагман». Фура ехала со стороны деревни Торбеево в сторону деревни Марусино и «смяла» прицеп у джипа. Я проезжал мимо около 16:00 (5 июля – ред.)», – сказал очевидец.

Он уточнил, что в результате аварии часть одной полосы была перекрыта. На данном дорожном участке образовалась пробка.