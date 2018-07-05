РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Рок-фестиваль на бульваре Пехорка в подмосковной Балашихе пройдет 8 июля с 15:00 до 18:00, сообщила один из организаторов мероприятия, менеджер по продвижению проекта «Бульвар Пехорка» Мария Соловьева.

«Рок-фестиваль пройдет 8 июля с 15:00 до 18:00 на бульваре Пехорка. Для жителей Балашихи выступят дуэт «Недомолвки», группы «Вольные Игры», «Поля», «Квантовый скачок», «Long Play» и другие. Также мы приготовили для гостей фестиваля много сюрпризов и подарков, которые любезно предоставили партнеры и спонсоры фестиваля», – сказала Соловьева.

Это уже вторая концертная программа в рамках фестиваля «Рок над Пехоркой», который будет проходить Балашихе на протяжении всего лета 2018 года. У фестиваля семейный формат, поэтому большой упор делается на развлекательную программу, конкурсы с ценными и памятными призами и онлайн розыгрыши.

Организаторами мероприятия выступают – бульвар Пехорка и объединение «Let's Rock Production».