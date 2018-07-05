РИАМО - 5 июл. За прошедшие четыре дня июля на западе Московской области уже выпала половина месячной нормы осадков, значительное количество осадков принес прошедший накануне атмосферный фронт, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За счет прошедших дождей на западе Подмосковья с начала месяца выпало до половины месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Во второй половине дня 4 июля к Подмосковью с запада подошел атмосферный фронт, на котором образовалась активная волна. Это привело к значительным дождям, в результате которых местами выпало до четверти месячной нормы осадков.

«Днем 4 июля самые сильные осадки прошли на западе Подмосковья: в Можайске выпало 22 миллиметра при месячной норме 91 миллиметр. В Москве, на ВДНХ и Балчуге выпало 5 миллиметров, в МГУ 5,9 миллиметра. На территории новой Москвы выпало до 14 миллиметров», — добавляется в сообщении.

В ночь на четверг много дождя было и на севере столицы, на ТСХА выпало 10,2 миллиметра осадков, и на востоке, в Измайлове — 10 миллиметров. По области 13 миллиметров выпало в Сергиевом Посаде, 8 миллиметров осадков — в Пушкине.