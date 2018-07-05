РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания заделала яму, которая образовалась у подъезда многоквартирного дома по улице Первомайская, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой заделать яму (провал – ред.) в микрорайоне Климовск на улице Первомайская. Она отметила, что яма образовалась у подъезда №4 многоквартирного дома №1, рядом с фундаментом.

«Сотрудниками управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск были проведены работы по ремонту отмостки многоквартирного дома по вышеуказанному адресу», – сказал замглавы по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.