РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. С 1 сентября более 85 тысяч пенсионеров подмосковной Балашихи старше 60 лет смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы, сообщил глава горокруга Сергей Юров в своем аккаунте в Instagram.

«Губернатор Подмосковья сообщил, что с 1 сентября все пенсионеры Московской области старше 60 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы. В Балашихе воспользоваться новой льготой смогут более 85 тысяч человек», – написал Юров.

Он добавил, что введенная мера социальной поддержки заметно изменит жизнь миллионов людей в Подмосковье.

Ранее по просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября новую льготу для всех жителей региона старше 60 лет по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте. С данной инициативой он выступил в четверг в ходе заседания Московской областной думы.