РИАМО - 5 июл. Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу двоих пострадавших в дорожной аварии на Симферопольском шоссе, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В 15:42 на 27-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и пять ранено.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Симферопольское шоссе, 8 километр от МКАД, где произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, пострадало около пяти человек. С места аварии экипаж эвакуировал двух пострадавших в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавших сопровождает авиамедицинская бригада.