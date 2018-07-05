РИАМО - 5 июл. В Московском регионе 7 июля прогремят грозы, установится облачная погода, но 8 июля жителям Подмосковья и Москвы будет комфортно отдыхать за счет несильного ветра и температуры до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Шестого июля в Подмосковье и Москве ожидаются небольшие локальные дожди, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, по области — до 26 градусов.

«В субботу, 7 июля, циклон несколько оживится за счет вхождения в него активной волны с юго-запада, которая пройдет через Московский регион. Пройдут кратковременные дожди, днем более интенсивные, не исключены местами грозы. Днем за счет большего количества облаков и осадков в Москве 20-22 градуса, по области 18-23», — говорится в сообщении.

Восьмого июля днем в Москве при переменной облачности 22-24 градуса, по области 21-26 градусов. Ветер не сильнее 3-8 метров в секунду. Погода будет комфортной для отдыха.

Как напоминается в сообщении, в 2017-м 8 июля оказалось самым холодным днем месяца в Московском регионе: температура не поднялась выше 12,4 градуса.