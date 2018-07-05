РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Ученик школы №7 Люберец Глеб Звянин занял второе место в областном туре всероссийского детско-юношеского конкурса исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках», сообщила «РИАМО в Люберцах» главный специалист управления образования администрации муниципалитета Вероника Орлова.

Итоги областного тура всероссийского детско-юношеского конкурса научно-практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках» подвели в Балашихе. Мероприятие проходило в мае. Организаторами конкурса выступили: Московское областное отделение ВДПО, Главное управление МЧС России по МО, министерство образования Подмосковья.

«Работа «Пожары и чрезвычайные ситуации в космосе» Глеба Звянина из школы №7 заняла второе место в секции «Космос и службы МЧС» направление «Поисково-исследовательская деятельность»», – сказала Орлова.

Она уточнила, что целью конкурса стало формирование общественного сознания и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Кроме того, благодаря исследовательскому состязанию удалось осуществить противопожарную пропаганду и вовлечь население в творческую деятельность.