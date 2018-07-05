РИАМО - 5 июл. Один человек погиб и пять получили ранения в результате ДТП на 27-м километре автодороги М-2 «Крым», сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 15:42 на 27-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и пять ранено», - говорится в сообщении.
Ведомство призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) July 5, 2018
В 15:42 на 27 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение 2 транспортных средств. В результате аварии 1 человек погиб и 5 ранено.
❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД!
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