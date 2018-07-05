РИАМО - 5 июл. Один человек погиб и пять получили ранения в результате ДТП на 27-м километре автодороги М-2 «Крым», сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 15:42 на 27-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и пять ранено», - говорится в сообщении.

Ведомство призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.