РИАМО - 5 июл. Спасатели помогли собаке выбраться из воды на Данилевской набережной в Москве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В 15:35 на Москве-реке в Южном административном округе на Даниловской набережной напротив дома 24, корпус 2 спасена крупная собака. Очевидцы происшествия сообщили, что собака не может самостоятельно выбраться из воды из-за высокого берега. Спасатели станции «Кожухово» пришли на помощь и подняли собаку на берег», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что животное было сильно напугано, но чувствовало себя нормально.