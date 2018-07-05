РИАМО - 5 июл. Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 20-летней девушки на севере Москвы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Авангардной в городе Москве, обнаружено тело 20-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами <…> проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.

Ранее СМИ сообщили, что тело бывшей героини шоу «Дом-2» Полины Лобановой обнаружили в ванной в чужой квартире в Москве. 1 июля девушке исполнилось 20 лет. По некоторым данным, причиной ее смерти могла стать передозировка запрещенными веществами.