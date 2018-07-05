РИАМО - 5 июл. После того, как будет достроена Большая кольцевая линия московского метро, она станет самой длинной веткой метро в мире, Большое кольцо столичной подземки сможет разгрузить центральную часть городского метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большая кольцевая линия московского метро - крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 километров у нас против 57 километров в Пекине», — написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что Большая кольцевая линия сделает районы Москвы ближе, дорогу короче, разгрузит для всех центральную часть метро.

«К БКЛ можно будет присоединить новые радиусы и сделать метро еще доступнее», — добавил Собянин.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (Третий пересадочный контур) должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. БКЛ включает 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 километров.

Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили 26 февраля 2018 года. По прогнозам, линией будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров в год.

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