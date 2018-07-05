РИАМО - 5 июл. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало компанию в Раменском районе Подмосковья на 400 тысяч рублей за неухоженные земли сельскохозяйственного назначения и за то, что участок не использовался по назначению, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По результатам рассмотрения дела, ООО «ФОРУМ - ИНВЕСТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ и назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Инспекторы провели проверку, получив материалы в отношении предполагаемого нарушителя, от администрации Раменского района.

В результате проверки сотрудники надзорного ведомства выявили, что участок общей площадью 17,8 гектара зарос сорными травами и не используется в сельскохозяйственных целях, не обрабатывается почва, не производится сенокошение и выпас скота. Помимо этого, участок нарушителя не огорожен и доступ к нему свободен.