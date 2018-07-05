РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В микрорайоне Климовск Подольска на территории лицея отремонтировали более 1,8 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на территории лицея (улица Рожкова, дом №6 - ред.) завершились работы по ремонту асфальта и пожарного проезда. В общей сложности было отремонтировано более 1 800 квадратных метров асфальтового покрытия», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, построить тротуар или пешеходный переход, жители смогут решить на портале «Добродел».