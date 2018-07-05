РИАМО - 5 июл. При утверждении правил землепользования и застройки в новой Москве приоритет отдается объектам для создания рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Глава департамента Владимир Жидкин напомнил, что к 2035 году, согласно генплану столицы, население ТиНАО может составить 1,5 миллиона человек, при этом число рабочих мест планируется создать порядка 1 миллиона.

«Две трети из запланированных объектов – это рабочие места и только одна треть – жилая недвижимость. Строительный комплекс постоянно стимулирует и мотивирует девелоперов к проектированию и строительству в ТиНАО объектов, на которых могли бы работать жители новых территорий», – подчеркнул Жидкин.

По его словам, разрешения на строительство жилых комплексов не выдаются, если застройщик не гарантирует создание в шаговой доступности достойных мест приложения труда. Это уже дает свои видимые результаты, каждый год в ТиНАО становится на 10-12 тысяч рабочих мест больше.

Драйвером развития инфраструктуры рабочих мест должны стать не разрозненные производства и офисы, а индустриальные и учебные кластеры.

«Девелоперы вместе с городом уже начали движение в этом перспективном направлении», – отметил Жидкин.

Он также добавил, что таких кластеров на новых территориях можно создать не менее 10-15.

Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего горокруга Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.