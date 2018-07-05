РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Поле площадью около 3 гектаров в деревне Дятловка подмосковной Балашихи очистили от борщевика Сосновского, сообщил главный инженер сельскохозяйственного предприятия «Серп и молот» Владимир Шулаев.

«Сегодня (5 июля – ред.) мы очистили от ядовитого сорняка около трех гектаров земли. Борьба с ним ведется с помощью техники и гербицидов. Борщевик скашивается каждый день, начиная с мая. Наше хозяйство («Серп и молот» – ред.) борется с опасным растением уже шесть лет», – сказал Шулаев.

Он добавил, что борьба с сорняком идет и вдоль дорог. Также администрация Балашихи выдает собственникам частных земельных участков предписания на очистку от ядовитого растения. В случае невыполнения владельцы должны заплатить штраф за административное правонарушение.

«В прошлом (2017 году – ред.) году на руку случайно попал яд сорняка, рана не заживала целый месяц, болела. Потому я удивляюсь, когда владельцы домов не выкашивают борщевик, а оставляют – для красоты, или из-за лени. А ведь это опасно и для собственного здоровья, и для здоровья окружающих, которые по незнанию могут прикоснуться к борщевику», – сказал механизатор сельскохозяйственного предприятия «Серп и молот» Михаил Ламочкин.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров поручил составить реестр земель на территории городского округа, где массово растет борщевик.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».