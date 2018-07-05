РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. На сельских территориях южной Балашихи каждый день скашивают до 4 гектаров опасного сорняка, сообщил начальник территориального отдела по южной Балашихе администрации горокруга Вадим Кузнецов.

«В южной Балашихе идет активная борьба с борщевиком, пытаемся вытравить его разными способами. Срезаем, вспахиваем, обрабатываем гербицидом. Он выжигает всю траву, но почве вреда не наносит», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что по всем сельским территориям южной части Балашихи ежедневно обрабатываются площади до 3-4 гектаров. Борьба с опасным сорняком начинается в мае и заканчивается только осенью.

«У борщевика сильная корневая система, потому искоренить его пока не удается. Пробовали «выбивать клин клином», засеивали поле другим сорняком – клевером. Он погиб. Сейчас рассматриваем другой вариант - с топинамбуром. Это тоже сорняк, но безвредный, а главное – выносливый. Возможно, именно с его помощью мы в конечном итоге и победим борщевик», - сказал главный инженер сельхозпредприятия «Серп и молот» Владимир Шулаев.