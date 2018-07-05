РИАМО - 5 июл. Более 350 тысяч иностранцев обратились к кассирам столичной подземки за помощью с начала мундиаля, гости из-за рубежа чаще покупают «Тройки», билеты «Единый» на одну-две поездки и оплачивают безлимитный проезд на трое суток, сообщила РИАМО в четверг заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Покупать билеты в кассах метро и билетных автоматах туристам помогают более 400 кассиров, которые работают более чем на 70 центральных и пересадочных станциях, их кассы отмечены стикерами We speak English. Все кассиры владеют английским на уровне не ниже Pre-intermediate. В день к ним обращаются 15-17 тысяч иностранцев, а всего с начала чемпионата мира они помогли уже более 350 тысячам иностранцев», - сказала Темникова.

Она добавила, что иностранные гости покупают «Тройки», билеты «Единый» на одну-две поездки и оплачивают безлимитный проезд на трое суток.

«Среди всех иностранцев чаще всего картами в кассах метро расплачиваются туристы из США, Аргентины и Мексики. Активнее всего расплачиваются картами в билетных автоматах болельщики из Великобритании, Австралии. Ежедневно они делают от 2,6 тысячи до 4,5 тысяч транзакций соответственно. При этом гости из некоторых стран уже привыкли оплачивать проезд только через билетные автоматы. Такой способ предпочитают, например, 86% туристов из Сингапура», - отметила Темникова.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.