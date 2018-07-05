РИАМО – 5 июл. Компания «Натали Турс» начала выплачивать туристам компенсации за несостоявшиеся туры, компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь клиентов, сообщает в четверг Газета.ru.

Ранее генеральный директор компании «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил, что туроператор аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами.

«Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени», — написал Воробьев в Facebook.

Он добавил, что на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направлено 800 тысяч рублей.

По словам Воробьева, компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов.