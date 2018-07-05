РИАМО - 5 июл. Строительство станции метро «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии метро в Москве планируют закончить в 2020 году, в данный момент идут работы по выемке грунта из котлована, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершено устройство ограждающих конструкций котлована станции метро «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии метро. В настоящее время производится выемка грунта из котлована», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Нижние Мневники» запроектирована в северной части Мневниковской поймы. Станция входит в западный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до «Нижних Мневников». Протяженность участка – 5,5 километров, его строительство планируют завершить в 2020 году.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большой кольцевой линией будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути», – добавил Бочкарев.