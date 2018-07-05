РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске средняя заработная плата на промышленном производстве составляет около 60 тысяч рублей, на промпредприятиях работает 84 тысячи человек, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель начальника управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации округа Евгения Блинова.

В Подольске ко Дню промышленника Московской области состоялся пресс-выезд на производственную площадку ОАО «Техноформ» в микрорайоне Климовск. Экскурсию по ведущему производителю антифризов в России провел заместитель генерального директора предприятия Дмитрий Жуков.

«Подольск входит в десятку лидеров по экономическому производству и в тройку лидеров Подмосковья по промышленному производству. В горокруге в промышленном производстве трудится 84 тысячи человек. Из общего объема внутренней валовой продукции горокруга 73% как раз производят предприятия промышленности. Средняя заработная плата на предприятиях промышленного сектора составляет около 60 тысяч рублей. Среди производственных предприятий представлены отрасли станкостроения, машиностроения, химической промышленности», – сказала Блинова.

На одном из крупнейших химических предприятий России цикл производства является полностью закрытым и вредным для сотрудников не является. Предприятие активно развивается. С 2016 года численность сотрудников выросла со 112 до 132 человек. На предприятии работают в основном местные жители. Заработная плата составляет 45-60 тысяч рублей. Предприятие исправно платит налоги, в 2017 году направило в бюджет 1 миллион 192 тысячи рублей и с начала 2018 года 282 миллиона рублей.

Также растут темпы производства. В 2017 году отгружено продукции на 1 миллиард 276 миллионов 534 тысячи рублей, с начала года на 240 миллионов 514 тысяч рублей.

«Объем годового выпуска продукции в 2018 году по плану составляет 27 000 тонн, в 2019 году – 29 тысяч тонн. Это 7% роста. Планируется расширение производства, сможем трудоустроить на предприятие еще 25 человек», – сказал Жуков.