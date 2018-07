В предстоящий уикенд жителей Московского региона ждут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие выходные и узнала, куда сходить в Москве и в Московской области с 6 по 8 июля.

ПЯТНИЦА, 6 июля

Премьера фильма «Пылающий»

Экранизация рассказа Харуки Мураками «Сжечь Сарай» режиссера Ли Чан-дона в прокате с 5 июля. Главный герой – будущий писатель Чон-су – случайно встречает школьную подругу Хэ-ми. Она просит приятеля присмотреть за ее кошкой, пока она уезжает в Африку, а по возвращении жизнь обоих круто изменится. Девушка возвращается из поездки с богатым молодым человеком, у которого весьма специфическое хобби. Фильм уже успели оценить критики Каннского кинофестиваля, по мнению которых, он получился даже лучше первоисточника.

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

СУББОТА, 7 июля

Фестиваль Chess & Jazz

© Фестиваль Chess & Jazz в соцсети "Вконтакте"

Первый фестиваль Chess & Jazz, который объединит джаз и самую интеллектуальную игру – шахматы, 7 июля пройдет в московском саду «Эрмитаж». Хедлайнером станет Си Ло Грин (CeeLo Green) — многократный лауреат премии Grammy, который впервые выступит в России. Король живых выступлений и один из самых ярких джазовых певцов современности исполнит хиты группы Gnarls Barkley. Также посетителей ждет соединение классики и современности – исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своей группой The Funk Apostles и представитель лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомом The Return. На фестивале пройдет шахматный турнир, будут устроены специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции, фудкорт и зона Martini Mercato с атмосферой итальянского рынка 60-х годов. Также гости смогут поиграть в шахматы, послушать лекции и сделать стильные фотографии в черно-белой фотозоне.

Где: Москва, Сад «Эрмитаж»

Цена: 2500 рублей

Спектакль «Книга джунглей. Маугли»

Спектакль «Книга джунглей. Маугли», в основе которого – одноименный сборник рассказов Киплинга, 7 июля покажут в Московском губернском театре. Эта детская история со времен премьеры успела покорить и взрослых. Зрители спектакля вместе с Маугли будут узнавать законы джунглей и знакомиться с черной пантерой Багирой и медведем Балу.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 600 до 1800 рублей

«Папа Фест»

Фестиваль отцов и детей «Папа фест» 7 и 8 июля пройдет в «Музеоне». В этом году главным проектом станет «Сундук желаний», где каждый посетитель сможет загадать и исполнить чье-то желание. Оргкомитет мероприятия обещает еженедельно рассказывать о реализации всех желаний. Также в программе – игры для всей семьи, спортивные эстафеты, знакомство с мужскими профессиями и семейный футбольный чемпионат. В музыкальной программе – Алексей Кортнев и «Несчастный случай», Александр Зарецкий и «Старый приятель», Ирина Богушевская, группы In2nation, IVASHOV и многие другие.

Где: Москва, парк искусств «Музеон»

Цена: бесплатно

Выставка в духе «Черного зеркала»

Автор фотовыставки «Доказательство человечности» Анастасия Алехина 7 июля на ВДНХ проведет открытую художественную исследовательскую сессию, посвященную ее проекту Ultra Mary. Проект будет представлен в рамках выставки «Доказательство человечности», которая исследует вопросы влияния современных технологий на жизнь людей в духе сериала «Черное зеркало». Участники выставки предлагают поразмышлять, что будет, если бы люди имели возможность улучшить внешность или записать свои сны, как видеосъемку. Каждый проект посвящен одной из современных технологий: протезирование, виртуальная реальность, дополненная реальность и пр. Свое видение предлагают шесть молодых художников – победителей проекта «Взлет» в направлении Art & Science. Увидеть их работы можно в фюзеляже самолета Як-52 на площади Промышленности ВДНХ.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: 50 – 100 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля

«Ламбада-маркет»

© страница маркета в соцсети Вконтакте

Первый летний «Ламбада-маркет» 8 июля пройдет на Красном Октябре. Более 200 участников из Москвы и других городов России представят летнюю одежду, винтаж, украшения, аксессуары, обувь, мебель, товары для дома, игрушки, книги и пластинки. На фудкорте можно будет попробовать уличную еду от 30 проектов, развлекать посетителей будут на трех музыкальных сценах.

Где: Москва, бар «Стрелка», Красный Октябрь

Цена: бесплатно

Семейный фестиваль «Традиция»

© пресс-служба фестиваля «Традиция»

Семейный фестиваль под открытым небом «Традиция» 7 июля пройдет в подмосковной усадьбе «Захарово». На десяти площадках можно будет услышать фольклор и классику, рок и рэп, лирику Пушкина и стихи современных поэтов, посетить лекции и мастер-классы от поэтов Анны Ревякиной и протоиерея Артемия Владимирова, известного скульптора Василия Селиванова, гуру русского стрит-арта Евгения Фатеева и других. В музыкальной программе – Инна Желанная и Сергей Старостин, Филипп Нодель и ансамбль исторических инструментов Les Moscovites, этно-фьюжн трио Varevo и цыганский дуэт RadaNik, хор «Казачий Кругъ» и рэпер Типси-Тип, легендарные АВИА, известная питерская группа «Аффинаж» и многие другие. Также на фестивале пройдут музыкально-поэтические чтения поэм «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин», поэтический спектакль «Царский венец» в постановке режиссера Эдуарда Боякова.

Где: Московская область, Усадьба Захарово, музей-заповедник А. С. Пушкина,

Цена: от 500 до 2500 рублей

Концерт «Цветы любви»

Концерт «Цветы любви», посвященный Дню семьи, любви и верности, 8 июля пройдет в Ногинском парке культуры и отдыха. В программе – выступление артистов Московской областной филармонии, квартета имени А. А. Алябьева и оперной певицы Людмилы Боталовой. Посетители услышат инструментальные пьесы, романсы и песни советских композиторов.

Где: Московская область, Ногинск, Городской парк культуры и отдыха

Цена: бесплатно

