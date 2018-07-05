РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Градостроительный совет Московской области согласовал реконструкцию автодороги «Марусино – Зенино – Некрасовка» в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Градостроительный совет Подмосковья утвердил документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги «Марусино – Зенино – Некрасовка» на участке 1,9 километра – 3,2 километра в городском округе Люберцы Московской области», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Документация по планировке территории предусматривает реконструкцию автомобильной дороги «Марусино – Зенино – Некрасовка» протяженностью 1,3 километра. Данный участок будет относиться к категории магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения.

Ширина проезжей части, включающей четыре полосы движения, составит 14 метров. Также у дороги минимальный радиус кривой по плану составит 125 метров. Расчетная скорость движения – 60 километров в час.