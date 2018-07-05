РИАМО - 5 июл. Забытый в такси мобильный телефон разыскали и вернули болельщику из Мексики в Москве, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району разыскали и вернули забытый в такси телефон иностранному туристу», - говорится в сообщении.

В полицию поступило сообщение, о том, что 26-летний гражданин Мексики в автомобиле такси на Никольской улице забыл мобильный телефон.

В результате проведенных мероприятий оперативники установили автомобиль такси, водитель которого не заметил, что у него в салоне находится чужая вещь. Иностранный болельщик прибыл в территориальный отдел полиции, где сотрудники полиции передали ему утерянное имущество.

Гражданин Мексики передал слова благодарности полицейским.