РИАМО – 5 июл. Размер пенсии депутата Госдумы, проработавшего на своей должности от 5 до 10 лет, составляет чуть более 46 тысяч рублей, сообщает Газета.ru.

«Размер пенсионного обеспечения депутата Государственной думы составляет 46 тысяч рублей при условии работы в парламенте от 5 до 10 лет. <…> Парламентарий, который не менее пяти лет исполнял свои обязанности, имеет право на доплату к пенсии», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, средняя месячная зарплата депутата в 2018 году составляет 399,3 тысячи рублей.

Таким образом, пенсионное обеспечение депутата составляет 46,626 рублей (при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет) и 63,581 рублей (при исполнении обязанностей от 10 лет).