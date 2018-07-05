РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В подмосковном Королеве на прошлой неделе завершили комплексный ремонт 12 подъездов в многоквартирных домах, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«Комплексный ремонт 12 подъездов был завершен на прошедшей неделе (25 июня – 1 июля – ред.) управляющей компанией ОАО «Жилкомплекс». В местах общего пользования отремонтировали и обновили входные группы, лестничные марши, оконные блоки, приборы отопления и освещения, почтовые ящики, информационные доски. Работы выполнялись в рамках программы губернатора Московской области «Мой подъезд»», – говорится в сообщении.

Всего в 2018 году в городе запланирован ремонт 760 подъездов многоквартирных домов. В текущем году в Королеве также планируется провести капремонт в 60 домах. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте городской администрации и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд в Московской области красивым, удобным и комфортным для проживания.