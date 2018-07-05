РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Фестиваль сладостей пройдет 14 июля в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец, в рамках мероприятия жители смогут купить сладости у кондитеров, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Четырнадцатого июля в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» Люберец пройдет фестиваль сладостей. Сейчас проводится набор кондитеров, производителей сладостей и мороженого. Скорее подавайте заявку в профиле Instagram @mama.offline», - говорится в сообщении.

Вход на фестиваль свободный. Жители Люберец смогут купить сладости у кондитеров. Будут работать фотозоны.

Организатором является сообщество «Мама оффлайн». Первый фестиваль сладостей провели в Люберцах в 2017 году.

Сообщество «Мама оффлайн» образовалось в Люберцах в октябре 2013 года. Неравнодушные мамы города выступают за живое общение и обмен опытом. Они постоянно организуют семейные фестивали и праздники, принимают участие во всех крупных мероприятиях Люберец.